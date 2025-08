Atelier Jaspage Gamaches

Atelier Jaspage

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Le jaspage, qu’est-ce que c’est ? C’est colorer et décorer les tranches d’un livre pour le rendre encore plus beau et original. On vous propose de venir vous y essayer… Pour tous, dès 11 ans Sur inscription. 0 .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

