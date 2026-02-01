Atelier Jaspage La Ferté-Vidame
Atelier Jaspage La Ferté-Vidame mercredi 25 février 2026.
Atelier Jaspage
29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
La médiathèque de la Ferté Vidame organise un atelier jaspage en continu. Venez vous essayer à la décoration de la tranche d’un livre et ainsi amener de la couleur dans votre bibliothèque. Atelier à partir de 7 ans accompagné d’un parent, en solo à partir de 9 ans.
29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr
English :
The La Ferté Vidame media library is organizing a continuous jasper workshop. Come and try your hand at decorating the spine of a book, and bring some color into your library. Workshop for children aged 7 and over, accompanied by a parent; solo workshop for children aged 9 and over.
L’événement Atelier Jaspage La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE