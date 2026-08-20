Atelier Jaspage, Médiathèque l’Ellipse, Kervaziou

Informations pratiques

Atelier Jaspage 2 et 3 octobre Médiathèque l’Ellipse Finistère

dès 10 ans, nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Le jaspage, c’est l’art d’embellir la tranche d’un livre de motifs colorés et uniques. Deux ateliers pour s’y essayer: avec Jeanne (vendredi + samedi, en deux séances), apportez un livre personnel à parer d’une touche artistique.

Avec Vincent (samedi), les livres sont déjà préparés, il ne reste plus qu’à laisser parler votre créativité, puis repartir avec votre création.

Médiathèque l’Ellipse 18 rue pont ar laer 29350 Moëlan-sur-mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne 0298397539 https://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/mediatheque-de-moelan-sur-mer https://www.facebook.com/PoleCulturelEllipse [{« type »: « email », « value »: « ellipse.mediatheque@moelan-sur-mer.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298397539 »}] Médiathèque l’Ellipse Parking. Accès PMR.

Biblis en folie 2026

©Abbaye de Maubuisson