Atelier Jaspage Rue Jean Teillet Saint-Junien

Atelier Jaspage

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 2 EUR

2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Envie de donner du caractère à vos livres ? Rendez-vous à Médiathèque de Saint-Junien !

Découvrez l’art du jaspage, cette technique originale qui sublime les tranches des ouvrages avec couleurs, motifs et textures uniques ! Lors de ces deux séances, laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser vos livres ou redonner vie à ceux de la Médiathèque. Un atelier à la fois créatif et convivial, parfait pour partager un moment d’inspiration en famille ou entre amis.

Ouvert à tous, enfants et adultes dès 6 ans. Informations et inscriptions par téléphone ou mail. .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

L’événement Atelier Jaspage Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Porte Océane du Limousin