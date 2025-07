Atelier Jazz à Porquerolles Corps sonores musique en mouvement Porquerolles Hyères

Atelier Jazz à Porquerolles Corps sonores musique en mouvement

Porquerolles Maison du commandant Hyères Var

Début : Lundi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 11:00:00

2025-07-14

Venez bouger en musique, chanter ensemble et jouer avec les rythmes ! Un atelier d’improvisation et d’exploration de la relation musique et mouvement.

Porquerolles Maison du commandant Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur jazzaporquerolles@live.fr

English : Atelier Jazz à Porquerolles Sound bodies, music in motion

Come and move to music, sing together and play with rhythms!

An improvisation workshop exploring the relationship between music and movement.

German : Atelier Jazz à Porquerolles Klangkörper Musik in Bewegung

Kommt und bewegt euch zur Musik, singt gemeinsam und spielt mit den Rhythmen!

Ein Workshop zur Improvisation und Erforschung der Beziehung zwischen Musik und Bewegung.

Italiano : Workshop Jazz à Porquerolles Corpi sonori, musica in movimento

Venite a muovervi con la musica, a cantare e a giocare con i ritmi!

Un laboratorio di improvvisazione che esplora la relazione tra musica e movimento.

Ven a moverte al ritmo de la música, a cantar y a jugar con los ritmos Un taller de improvisación que explora la relación entre la música y el movimiento.

