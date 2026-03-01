Atelier jazz années 80′ Studio de Danse Vichy
Atelier jazz années 80′ Studio de Danse Vichy samedi 14 mars 2026.
Atelier jazz années 80′
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 10.7 – 10.7 – 10.7 EUR
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 17:30:00
2026-03-14
Fan de danse des années 80, rejoignez nous pour partager un moment de groove, dans une ambiance explosive et pleine d’énergie. Ne manquez pas ce rendez-vous !
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 15 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
English :
If you’re a fan of 80s dance, join us for a groovy, high-energy party. Don’t miss it!
L’événement Atelier jazz années 80′ Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations