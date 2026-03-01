Atelier jazz années 80′ Studio de Danse Vichy

Atelier jazz années 80′

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 10.7 – 10.7 – 10.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Fan de danse des années 80, rejoignez nous pour partager un moment de groove, dans une ambiance explosive et pleine d’énergie. Ne manquez pas ce rendez-vous !

.

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 15 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’re a fan of 80s dance, join us for a groovy, high-energy party. Don’t miss it!

L’événement Atelier jazz années 80′ Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations