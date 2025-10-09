Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes jeudi 9 octobre 2025.

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 9 octobre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

PubMed est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Apprenez à l’interroger efficacement pour optimiser vos résultats.

**Atelier organisé le jeudi 9 octobre 2025 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

**PubMed** est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Il repose sur le thésaurus MeSH qui permet d’augmenter la pertinence des résultats. Apprenez à l’interroger efficacement avec Mesh pour optimiser vos résultats et ne plus passer à côté de la littérature essentielle sur votre sujet.

**L’inscription est obligatoire** : elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/efficacement-avec-pub)

**L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.**

Si l’atelier n’est pas complet, vous pouvez y assister sans être inscrit au préalable : présentez-vous à l’animateur en début de séance.

**Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites !** Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

[Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu-0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T14:00:00.000+02:00

1

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/efficacement-avec-pub

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock