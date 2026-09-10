Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque universitaire Villejean Santé · Rennes
Informations pratiques
Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mardi 6 octobre, 13h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
PubMed est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Apprenez à l’interroger efficacement pour optimiser vos résultats.
**Atelier organisé le mardi 6 octobre 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**
**PubMed** est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Il repose sur le thésaurus MeSH qui permet d’augmenter la pertinence des résultats. Apprenez à l’interroger efficacement avec Mesh pour optimiser vos résultats et ne plus passer à côté de la littérature essentielle sur votre sujet.
**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.
[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed)
**Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites !** Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.
[Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T14:00:00.000+02:00
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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed
Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452
Rodrig MBock
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