Atelier « Je colorie mon tissu grâce aux plantes » M.A Nature

Laromiguière Pern Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-07-26 2025-08-16 2025-08-23

Nous découvrirons le monde des couleurs naturelles au travers de la technique de teinture végétale. Nous testerons des couleurs que nous avons tous sous la main dans notre cuisine, ou celles qui nous entoure dans la nature ou encore et les plantes au fort pouvoir tinctorial. Atelier ludique et créatif dans un espace calme et ressourçant en pleine nature au cœur du Quercy-Blanc. Cet atelier est possible avec les enfants à partir de 7 ans. .

Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

English :

We will discover the world of natural colors through the technique of vegetable dyeing

German :

Wir entdecken die Welt der natürlichen Farben durch die Technik des Pflanzenfärbens

Italiano :

Scopriremo il mondo dei colori naturali attraverso la tecnica della tintura vegetale

Espanol :

Descubriremos el mundo de los colores naturales a través de la técnica del teñido vegetal

