[Atelier] Je couds la cravate de papa Chez Bleu Biscuit Dieppe

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe

L’Atelier Brut vous propose un atelier couture convivial et créatif pour réaliser une cravate cousue main, à offrir ou à porter fièrement. Un moment de détente, de partage et de savoir-faire, ouvert à tous épouses, mamans… et messieurs sont évidemment les bienvenus !

Guidé pas à pas, vous apprendrez à confectionner votre cravate à partir d’un gabarit fourni, dans une ambiance chaleureuse et accessible, que vous soyez débutant ou déjà à l’aise avec la couture.

• Le jour J, vous apportez votre coupon de tissu (70 × 70 cm)

• Possibilité de choisir parmi les tissus proposés sur place (en supplément)

• Il est conseillé d’apporter votre machine à coudre si vous en possédez une

• Le gabarit et l’ensemble des fournitures sont fournis (hors tissu)

• Une boisson au choix vous est offerte

• Et on œuvre ensemble à la confection de votre cravate

Tarif 60 € par personne

(Fournitures et gabarit compris hors tissu)

Places limitées et inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions 06 88 34 66 59 .

