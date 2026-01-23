[Atelier] Je couds la cravate de papa Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Je couds la cravate de papa Chez Bleu Biscuit Dieppe mardi 17 février 2026.
[Atelier] Je couds la cravate de papa
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
L’Atelier Brut vous propose un atelier couture convivial et créatif pour réaliser une cravate cousue main, à offrir ou à porter fièrement. Un moment de détente, de partage et de savoir-faire, ouvert à tous épouses, mamans… et messieurs sont évidemment les bienvenus !
Guidé pas à pas, vous apprendrez à confectionner votre cravate à partir d’un gabarit fourni, dans une ambiance chaleureuse et accessible, que vous soyez débutant ou déjà à l’aise avec la couture.
• Le jour J, vous apportez votre coupon de tissu (70 × 70 cm)
• Possibilité de choisir parmi les tissus proposés sur place (en supplément)
• Il est conseillé d’apporter votre machine à coudre si vous en possédez une
• Le gabarit et l’ensemble des fournitures sont fournis (hors tissu)
• Une boisson au choix vous est offerte
• Et on œuvre ensemble à la confection de votre cravate
Tarif 60 € par personne
(Fournitures et gabarit compris hors tissu)
Places limitées et inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions 06 88 34 66 59 .
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier] Je couds la cravate de papa
L’événement [Atelier] Je couds la cravate de papa Dieppe a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie