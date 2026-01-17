[Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10

À l’approche de la Saint-Valentin, L’Atelier Brut vous propose un atelier créatif original, mêlant détente, convivialité et savoir-faire.

L’idée ? Prendre du temps pour soi tout en réalisant un cadeau fait main, personnalisé et plein de sens pour votre homme… ou pour vous-même !

Au cours de cet atelier couture, vous apprendrez à coudre un nœud papillon, guidé pas à pas dans une ambiance chaleureuse. Débutants bienvenus !

Messieurs, vous êtes évidemment les bienvenus si vous souhaitez réaliser votre propre nœud papillon.

Déroulement de l’atelier

• Le gabarit est fourni ainsi que tout le matériel nécessaire (hors tissu)

• Vous pouvez apporter votre propre coupon de tissu (environ 30 cm)

• Possibilité de choisir parmi un large choix de tissus sur place (en supplément)

• Il est conseillé d’apporter votre machine à coudre si vous en possédez une

• Une boisson vous est offerte pendant l’atelier

• Et surtout… on coud ensemble LE cadeau parfait pour la Saint-Valentin

Tarif 60 € par personne

Places limitées

Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec

L’événement [Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec Dieppe a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie