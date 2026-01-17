[Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec Chez Bleu Biscuit Dieppe mardi 10 février 2026.
[Atelier] Je couds un noeud pap pour mon mec
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 17:00:00
2026-02-10
À l’approche de la Saint-Valentin, L’Atelier Brut vous propose un atelier créatif original, mêlant détente, convivialité et savoir-faire.
L’idée ? Prendre du temps pour soi tout en réalisant un cadeau fait main, personnalisé et plein de sens pour votre homme… ou pour vous-même !
Au cours de cet atelier couture, vous apprendrez à coudre un nœud papillon, guidé pas à pas dans une ambiance chaleureuse. Débutants bienvenus !
Messieurs, vous êtes évidemment les bienvenus si vous souhaitez réaliser votre propre nœud papillon.
Déroulement de l’atelier
• Le gabarit est fourni ainsi que tout le matériel nécessaire (hors tissu)
• Vous pouvez apporter votre propre coupon de tissu (environ 30 cm)
• Possibilité de choisir parmi un large choix de tissus sur place (en supplément)
• Il est conseillé d’apporter votre machine à coudre si vous en possédez une
• Une boisson vous est offerte pendant l’atelier
• Et surtout… on coud ensemble LE cadeau parfait pour la Saint-Valentin
Tarif 60 € par personne
Places limitées
Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59
