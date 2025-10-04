Atelier « Je couvre mes livres » Médiathèque de Wissembourg Wissembourg

Atelier « Je couvre mes livres » Samedi 4 octobre, 10h30, 11h30 Médiathèque de Wissembourg Bas-Rhin

Gratuit pour les plus de 12 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Chaque année vous angoissez à l’idée de couvrir les manuels de vos enfants alors n’hésitez pas à participer à cet atelier, nous vous ferons découvrir nos astuces pour aller plus vite sans abîmer les livres.

Médiathèque de Wissembourg 6 rue des écoles 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est https://www.mediatheque-wissembourg.fr

Biblis en folie 2025