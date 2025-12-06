Atelier Je crée à partir de (presque) rien Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier Je crée à partir de (presque) rien

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Envie de fabriquer vos cadeaux autrement ?

Cet atelier vous propose de créer vos papillotes cadeau réutilisables, jolies, pratiques… et zéro déchet !

Pendant deux heures, découvrez comment transformer quelques matériaux simples en emballages malins et durables

– pliages & ficelles

– astuces récup’

– idées décoration

– et bien sûr… vos propres papillotes à emporter !

Un moment créatif, accessible à tous, pour préparer les fêtes autrement et repartir avec de belles idées à refaire à la maison.

Parfait pour offrir des cadeaux avec sens et créativité ! .

