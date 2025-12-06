Atelier Je crée à partir de (presque) rien Le Hangar Zéro Le Havre
Atelier Je crée à partir de (presque) rien Le Hangar Zéro Le Havre samedi 6 décembre 2025.
Atelier Je crée à partir de (presque) rien
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Envie de fabriquer vos cadeaux autrement ?
Cet atelier vous propose de créer vos papillotes cadeau réutilisables, jolies, pratiques… et zéro déchet !
Pendant deux heures, découvrez comment transformer quelques matériaux simples en emballages malins et durables
– pliages & ficelles
– astuces récup’
– idées décoration
– et bien sûr… vos propres papillotes à emporter !
Un moment créatif, accessible à tous, pour préparer les fêtes autrement et repartir avec de belles idées à refaire à la maison.
Parfait pour offrir des cadeaux avec sens et créativité ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Atelier Je crée à partir de (presque) rien
L’événement Atelier Je crée à partir de (presque) rien Le Havre a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie