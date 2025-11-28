Atelier Je crée au musée Musée d’Art Sacrée Saint-Mihiel

Atelier Je crée au musée Musée d’Art Sacrée Saint-Mihiel mardi 14 avril 2026.

Atelier Je crée au musée

Musée d’Art Sacrée 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Atelier modelage inspiré des collections du musée d’Art sacré avec Angélique Jung Sculptrice-Plasticienne à Stenay Pour tous, à partir de 5 ansEnfants
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Musée d’Art Sacrée 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 97 89  communication@saintmihiel.fr

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English :

Modelling workshop inspired by the collections of the Musée d’Art Sacré with Angélique Jung Sculptrice-Plasticienne à Stenay For all, aged 5 and over

L’événement Atelier Je crée au musée Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE

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