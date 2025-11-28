Atelier Je crée au musée Musée d’Art Sacrée Saint-Mihiel

Atelier Je crée au musée

Musée d’Art Sacrée 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Atelier calligraphie avec Gilles Malgonne, graphiste et illustrateur en Moselle petite histoire de l’écriture, présentation des outils, initiation au tracé d’un alphabet ancien du style médiéval. Atelier destiné aux adultesEnfants

0 .

Musée d’Art Sacrée 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 97 89 communication@saintmihiel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calligraphy workshop with Gilles Malgonne, graphic designer and illustrator from Moselle: short history of writing, presentation of tools, introduction to tracing an ancient medieval-style alphabet. Workshop for adults

L’événement Atelier Je crée au musée Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE