Atelier « Je débute ma généalogie » Souillac
jeudi 24 septembre 2026 · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Atelier « Je débute ma généalogie »
10 Rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Envie de plonger dans l’histoire familiale et de partir à la découverte de ses ancêtres ?
Cet atelier propose une initiation à la généalogie, à travers la découverte des sources disponibles en ligne sur le site des Archives départementales du Lot et l’acquisition des bases nécessaires pour débuter ses recherches
Envie de plonger dans l’histoire familiale et de partir à la découverte de ses ancêtres ?
Cet atelier propose une initiation à la généalogie, à travers la découverte des sources disponibles en ligne sur le site des Archives départementales du Lot et l’acquisition des bases nécessaires pour débuter ses recherches. Animé par Hélène Penin, Archives départementales du Lot.
Sur inscription : lot.fr/programme-planete-lot / 05.65.32.67.92 (Limité à 15 personnes)
.
10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie bibliothequemunicipale@souillac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to delve into your family history and set out to discover your ancestors?
This workshop offers an introduction to genealogy, by exploring the resources available online on the Lot Departmental Archives website and learning the basics needed to get started with your research
L’événement Atelier « Je débute ma généalogie » Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Conférence archéologique Salle Joachim du Bellay Souillac 18 septembre 2026
- Conférence archéologique – Les herbivores de la dernière glaciation : apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy, Salle Joachim du Bellay, Souillac 18 septembre 2026
- Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux, Bibliothèque municipale, Souillac 19 septembre 2026
- Visite libre : explorez les anciennes forges de Bourzolles, Anciennes forges Bourzolles, Souillac 19 septembre 2026
- Visite commentée de la chapelle de Présignac, Chapelle – Lieu-dit Présignac, 46200 Souillac, Souillac 19 septembre 2026