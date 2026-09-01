Informations pratiques

Souillac

Atelier « Je débute ma généalogie »

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Envie de plonger dans l’histoire familiale et de partir à la découverte de ses ancêtres ?

Cet atelier propose une initiation à la généalogie, à travers la découverte des sources disponibles en ligne sur le site des Archives départementales du Lot et l’acquisition des bases nécessaires pour débuter ses recherches

Envie de plonger dans l’histoire familiale et de partir à la découverte de ses ancêtres ?

Cet atelier propose une initiation à la généalogie, à travers la découverte des sources disponibles en ligne sur le site des Archives départementales du Lot et l’acquisition des bases nécessaires pour débuter ses recherches. Animé par Hélène Penin, Archives départementales du Lot.

Sur inscription : lot.fr/programme-planete-lot / 05.65.32.67.92 (Limité à 15 personnes)

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie bibliothequemunicipale@souillac.fr

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English :

Want to delve into your family history and set out to discover your ancestors?

This workshop offers an introduction to genealogy, by exploring the resources available online on the Lot Departmental Archives website and learning the basics needed to get started with your research

L’événement Atelier « Je débute ma généalogie » Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne