Atelier je fabrique ma lanterne végétale à l’Eco-Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic

Atelier je fabrique ma lanterne végétale à l’Eco-Domaine la Fontaine

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer.

Atelier créatif Fabriquez votre lanterne en papier mâché avec des plantes

Au programme

Venez passer un moment créatif en famille et réalisez votre lanterne en papier mâché décorée de motifs végétaux.

Léna, paysanne herboriste à La Fontaine et artiste plasticienne, met à votre disposition des végétaux qu’elle aura soigneusement récoltés pour personnaliser votre création.

Une fois la lanterne séchée chez vous, vous pourrez ajouter une LED et de la ficelle pour la mettre en lumière.

Cette lanterne végétale apportera poésie et chaleur. .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea.

L’événement Atelier je fabrique ma lanterne végétale à l’Eco-Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-02-06 par I_OT Pornic