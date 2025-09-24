Atelier Je lis avec mon petit Route de la Petite Palud Landerneau

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau Finistère

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 11:00:00

2025-09-24

La médiathèque vous invite à un atelier pour apprendre à partager des instants de lecture ludiques et chaleureux avec les plus petits. Gratuit et ouvert à tous.

Merci d’inscrire chaque participant (adulte et enfant(s)). .

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

