Atelier Je prépare Noël Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Atelier Je prépare Noël Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mercredi 3 décembre 2025.
Atelier Je prépare Noël
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
2025-12-03
Venez réaliser de jolies décorations, des cartes de vœux et des étiquettes originales pour vos paquets-cadeaux.
Avec la Parenthèse éco.
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
