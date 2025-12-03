Atelier Je prépare Noël Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Atelier Je prépare Noël Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mercredi 3 décembre 2025.

Atelier Je prépare Noël

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez réaliser de jolies décorations, des cartes de vœux et des étiquettes originales pour vos paquets-cadeaux.

Avec la Parenthèse éco.

Sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Atelier Je prépare Noël

German : Atelier Je prépare Noël

Italiano :

Espanol : Atelier Je prépare Noël

L’événement Atelier Je prépare Noël Mauléon a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais