Atelier « je réalise mon savon » Neuillay-les-Bois
Atelier « je réalise mon savon » Neuillay-les-Bois jeudi 11 septembre 2025.
Atelier « je réalise mon savon »
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-11 18:30:00
fin : 2025-09-11 20:00:00
Date(s) :
2025-09-11
C’est la rentrée au Novel’lieu ! Pour bien commencer cette nouvelle saison participez à un atelier » je fabrique un savon ».
Atelier créatif « Je fabrique mon savon » animé par Claire, de Claire de la bulle. Prenez un moment pour vous, laissez parler votre créativité et repartez avec vos propres savons naturels faits main !
Au programme Les bases de la saponification, les bienfaits des huiles et des ingrédients naturels, les techniques de moulage et de décoration.
Cet atelier est accessible à toutes et tous, que vous soyez débutant·e ou simplement curieux·se. Ambiance conviviale garantie !
Places limitées à 10 participant·e·s ! Inscription obligatoire avant le 10 septembre 2025 16 .
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 41 65 74 novellieu@gmail.com
English :
It’s back to school at Le Novel?lieu! To get the new season off to a good start, take part in a « soap-making » workshop.
German :
Das neue Schuljahr beginnt im Novel?lieu! Um einen guten Start in die neue Saison zu haben, nehmen Sie an einem Workshop « Ich stelle eine Seife her » teil.
Italiano :
È tempo di tornare a scuola a Le Novel?lieu! Per iniziare al meglio la nuova stagione, partecipate a un laboratorio di « saponificazione ».
Espanol :
La vuelta al cole ha llegado a Le Novel-lieu Para empezar con buen pie la nueva temporada, participe en un taller de « fabricación de jabón ».
L’événement Atelier « je réalise mon savon » Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2025-08-31 par Destination Brenne