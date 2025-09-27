Atelier « Je récupère mes graines » Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier « Je récupère mes graines » Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx samedi 27 septembre 2025.

Atelier « Je récupère mes graines »

Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Je récupère mes graines

Le saviez-vous ? Nos bénévoles ont de multiples talents et parmi elles se cachent deux jardinières hors pair ! Geneviève et Olga vous partageront leur savoir sur la récupération de graines. Une belle occasion de venir également échanger vos graines et pourquoi pas en laisser quelques-unes dans notre grainothèque !

De 15h à 17h. Entrée libre. .

Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

