Atelier « Je récupère mes graines »
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Je récupère mes graines
Le saviez-vous ? Nos bénévoles ont de multiples talents et parmi elles se cachent deux jardinières hors pair ! Geneviève et Olga vous partageront leur savoir sur la récupération de graines. Une belle occasion de venir également échanger vos graines et pourquoi pas en laisser quelques-unes dans notre grainothèque !
De 15h à 17h. Entrée libre. .
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
