Atelier « Je réduis mes déchets de jardin », Hôtel de Ville – Salle du conseil municipal, Neuville-en-Ferrain

Atelier « Je réduis mes déchets de jardin » Samedi 2 mai, 14h00 Hôtel de Ville – Salle du conseil municipal Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T15:30:00+02:00

Changez de regard sur vos déchets verts de jardin ! Au lieu de les jeter, vous pouvez les réutiliser facilement pour fertiliser le sol de votre jardin et protéger la biodiversité. Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les techniques du jardinage 0 déchet (paillage, compostage, broyage…) en participant au jeu collaboratif « L’îlot fertile : au jardin rien ne se jette, tout se transforme ».

Évènement organisé par la MEL et la Ville de Neuville-en-Ferrain

Hôtel de Ville – Salle du conseil municipal 1 Place du Général de Gaulle, Neuville-en-Ferrain 59960 Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mcomptdaer@neuville-en-ferrain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 11 67 21 »}]

Les végétaux issus de l’entretien de votre jardin sont de véritables ressources utiles et fertiles ! Découvrez toutes les techniques pour les recycler sur place au lieu de les jeter.

MEL