Atelier Je réduis mes déchets de jardin Roubaix

Atelier Je réduis mes déchets de jardin

117 avenue Kennedy Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Changez de regard sur vos déchets verts de jardin ! Au lieu de les jeter, vous pouvez les réutiliser facilement pour fertiliser le sol de votre jardin et protéger la biodiversité. Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les techniques du jardinage 0 déchet (paillage, compostage, broyage…) en participant au jeu collaboratif L’îlot fertile au jardin rien ne se jette, tout se transforme . L’atelier sera suivi d’une visite du jardin familial des 3 ponts.

Évènement organisé par la MEL et la Ville de Roubaix dans le cadre de la fête des jardins.

Changez de regard sur vos déchets verts de jardin ! Au lieu de les jeter, vous pouvez les réutiliser facilement pour fertiliser le sol de votre jardin et protéger la biodiversité. Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les techniques du jardinage 0 déchet (paillage, compostage, broyage…) en participant au jeu collaboratif L’îlot fertile au jardin rien ne se jette, tout se transforme . L’atelier sera suivi d’une visite du jardin familial des 3 ponts.

Évènement organisé par la MEL et la Ville de Roubaix dans le cadre de la fête des jardins. .

117 avenue Kennedy Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France pcerdan@ville-roubaix.fr

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English :

Change the way you look at your green garden waste! Instead of throwing it away, you can easily reuse it to fertilize your garden soil and protect biodiversity. During this workshop, you’ll discover all the techniques involved in 0-waste gardening (mulching, composting, shredding, etc.) as you take part in the collaborative game L’îlot fertile au jardin rien ne se jeter, tout se transforme . The workshop will be followed by a visit to the 3 ponts family garden.

Event organized by MEL and the City of Roubaix as part of the Garden Festival.

L’événement Atelier Je réduis mes déchets de jardin Roubaix a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme