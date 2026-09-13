Atelier Je répare mon vélo Lamballe-Armor
mercredi 16 septembre 2026 · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Atelier Je répare mon vélo
1 Rue de Deshaies Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Apprenez à réparer votre vélo à l’atelier-vélos des Pignons déjantés.
Au programme changer un pneu, réparer une chambre à air, régler les freins, régler le dérailleur et bien plus encore !
Venir avec son vélo ! .
1 Rue de Deshaies Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Atelier Je répare mon vélo Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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