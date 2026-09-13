Informations pratiques

Lamballe-Armor

Atelier Je répare mon vélo

1 Rue de Deshaies Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Apprenez à réparer votre vélo à l’atelier-vélos des Pignons déjantés.

Au programme changer un pneu, réparer une chambre à air, régler les freins, régler le dérailleur et bien plus encore !

Venir avec son vélo ! .

1 Rue de Deshaies Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier Je répare mon vélo Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor