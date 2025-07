Atelier jeu avec les outils du clown : les océans du ciel Espace François Simon Carolles

Durée 3h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T09:30:00 – 2025-07-15T12:30:00

Fin : 2025-08-14T09:30:00 – 2025-08-14T12:30:00

Atelier de jeu poétique avec les outils du clown avec en vu La nuit des étoiles le 24 Juillet. Retrouvez Fabien Poincheval comedien et clown qui participe du projet Les océans du ciel qui associe culture scientifique et artistique, la Troupe des rêveurs New World et l’association pour un Panétarium dans le Sud Manche.

Espace François Simon 45 rue division Leclerc, 50740 Carolles Carolles 50740 Manche Normandie Espace François Simon

Aude Henrye