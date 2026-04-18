Atelier-jeu : changeons de mode Maison des Autres Modes Paris

Pour débuter la Fashion Revolution Week 2026, UAMEP a souhaité inviter les créateurs de l’atelier ludique, formateur et collaboratif pour comprendre et transformer la filière textile : Changeons de mode.

Éloise, Thomas et Vanille sont également les les co-fondateurs de SloWeAre, label de confiance de la mode écoresponsable et éthique,

Changeons de Mode est un atelier ludique, créatif et participatif pour découvrir la véritable histoire de nos vêtements et permettre à chacun d’agir. À la croisée de l’histoire de la mode et des défis du développement durable, il crée un espace de partage où chacun apprend du groupe et repart avec des solutions concrètes, nourries par l’intelligence collective.

Un serious game dédié aux enjeux textiles sur la chaîne de valeur avec des solutions pour passer à l’action.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? samedi 18 avril 2026 de 14h à 18h

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Événement sur inscription !

Les inscriptions aux ateliers sont définitives. Veuillez donc vous assurer de votre disponibilité. Un remboursement ne sera effectué qu’en cas d’annulation de l’événement de notre part ou de force majeure. Merci de votre compréhension.

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 18h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



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