ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-14 2026-05-23 2026-06-06

Envie d’aventures ? D’explorer de nouvelles contrées imaginaires ? Le jeu de rôles est de retour !

La Société de l’Aventure ouvre ses portes Fabien, bénévole à la médiathèque, vous attend pour vous conter et vous transporter vers des mondes extraordinaires…

De 11 à 15 ans .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for adventure? Exploring new imaginary lands? Role-playing is back!

L’événement ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt