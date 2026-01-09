ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre samedi 14 février 2026.
ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-03-14 2026-05-23 2026-06-06
Envie d’aventures ? D’explorer de nouvelles contrées imaginaires ? Le jeu de rôles est de retour !
La Société de l’Aventure ouvre ses portes Fabien, bénévole à la médiathèque, vous attend pour vous conter et vous transporter vers des mondes extraordinaires…
De 11 à 15 ans .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for adventure? Exploring new imaginary lands? Role-playing is back!
L’événement ATELIER Jeu de rôles La Société de l’Aventure Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt