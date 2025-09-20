ATELIER Jeu de rôles Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
ATELIER Jeu de rôles Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre samedi 20 septembre 2025.
ATELIER Jeu de rôles
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-10-04 2025-11-29 2025-12-13
Envie d’aventures ? D’explorer de nouvelles contrées imaginaires ? Le jeu de rôles est de retour !
La Société de l’Aventure ouvre ses portes Fabien, bénévole à la médiathèque, vous attend pour vous conter et vous transporter vers des mondes extraordinaires…
De 11 à 15 ans .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Looking for adventure? Exploring new imaginary lands? Role-playing is back!
German :
Haben Sie Lust auf Abenteuer? Möchten Sie neue Fantasiewelten erkunden? Das Rollenspiel ist wieder da!
Italiano :
Cercate l’avventura? Esplorare nuove terre immaginarie? Il gioco di ruolo è tornato!
Espanol :
¿Busca aventuras? ¿Explorar nuevas tierras imaginarias? ¡Vuelven los juegos de rol!
L’événement ATELIER Jeu de rôles Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays Erdre Canal Forêt