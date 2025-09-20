ATELIER Jeu de rôles Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-09-20 2025-10-04 2025-11-29 2025-12-13

Envie d’aventures ? D’explorer de nouvelles contrées imaginaires ? Le jeu de rôles est de retour !

La Société de l’Aventure ouvre ses portes Fabien, bénévole à la médiathèque, vous attend pour vous conter et vous transporter vers des mondes extraordinaires…

De 11 à 15 ans .

English :

Looking for adventure? Exploring new imaginary lands? Role-playing is back!

German :

Haben Sie Lust auf Abenteuer? Möchten Sie neue Fantasiewelten erkunden? Das Rollenspiel ist wieder da!

Italiano :

Cercate l’avventura? Esplorare nuove terre immaginarie? Il gioco di ruolo è tornato!

Espanol :

¿Busca aventuras? ¿Explorar nuevas tierras imaginarias? ¡Vuelven los juegos de rol!

