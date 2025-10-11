Atelier jeu d’échecs Café-épicerie du Plan B La Turballe
Atelier jeu d’échecs Café-épicerie du Plan B La Turballe samedi 11 octobre 2025.
Atelier jeu d’échecs
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:30:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Patrice de l’association du PLAN B propose à nouveau un après-midi autour du jeu d’échecs, initiation pour les débutants et jeu avec les connaisseu.ses.rs.
N’hésitez-pas, venez jouer ! .
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
