Atelier jeu d’échecs Café-épicerie du Plan B La Turballe

Atelier jeu d’échecs Café-épicerie du Plan B La Turballe samedi 11 octobre 2025.

Atelier jeu d’échecs

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Patrice de l’association du PLAN B propose à nouveau un après-midi autour du jeu d’échecs, initiation pour les débutants et jeu avec les connaisseu.ses.rs.

N’hésitez-pas, venez jouer ! .

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier jeu d’échecs La Turballe a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44