Atelier Jeu d’Empreintes (de l’eau)

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Prise d’empreintes au fusain sur papier (écorce d’arbre, minéraux, végétaux) dans l’ensemble arboré proche de la rivière, puis duplication à l’aquarelle sur papier en partie humide.

Par Yolande Agullo peintre, docteure en esthétique et histoire de l’art. Son parcours la conduit à expérimenter sans cesse de nouvelles techniques.

– A partir de 12 ans.

– Durée 1h30

Réservation conseillée et renseignements : 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

Charcoal prints on paper (tree bark, minerals, plants) in the wooded area near the river, then watercolor duplication on partly damp paper.

By Yolande Agullo, painter, doctor in aesthetics and art history. Her career has led her to constantly experiment with new techniques.

– Ages 12 and up.

– Duration: 1h30

Booking and information: 05 31 74 39 50 ? abbaye.escaladieu@ha-py.fr

