Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas
Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas jeudi 16 octobre 2025.
Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Rendez-vous ce jeudi 16 octobre à Saint-André-d’Allas pour un jeu d’énigmes « à la recherche du sommeil perdu ! » dédiée au + de 55 ans. .
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 76
English : Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »
German :
Italiano :
Espanol : Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »
L’événement Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir