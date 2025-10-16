Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas

Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas jeudi 16 octobre 2025.

Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Rendez-vous ce jeudi 16 octobre à Saint-André-d’Allas pour un jeu d’énigmes « à la recherche du sommeil perdu ! » dédiée au + de 55 ans. .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 76

English : Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »

German :

Italiano :

Espanol : Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! »

L’événement Atelier jeu d’énigme « A la recherche du sommeil perdu ! » Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir