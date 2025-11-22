Atelier Jeu du Cadavre Exquis Rue Michelet Quiberon

Atelier Jeu du Cadavre Exquis

Rue Michelet Médiathèque Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez vous essayer au jeu de cadavre exquis ( jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. ) en mode collages au côté de Catherine Secret ! .

Rue Michelet Médiathèque Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Jeu du Cadavre Exquis Quiberon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon