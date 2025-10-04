Atelier, jeu et rencontre Médiathèque Lamartine place du Foirail 48000 Mende Mende

Ateliers enfants sur inscription

De 9 h 30 à 12 h : atelier créatif « Personnalise ton pot à crayons », gratuit, sur inscription, pour les enfants de 6 à 11 ans, à la section Jeunesse.

De 14 h à 16 h : atelier jeu de plateau « Les Aventuriers du rail » animé par Benjamin Ravet, de la Maison Solidaire, à la section Jeunesse. Gratuit, à partir de 8 ans.

À 18 h : rencontre avec le maquettiste Cyril Portefaix autour de son exposition « Lozèrail, le monde en miniature ». Tout public, entrée libre, au 3ᵉ étage de la médiathèque.

