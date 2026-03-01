Atelier-Jeu La Frise du Temps ESPARROS Esparros

Atelier-Jeu La Frise du Temps

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Atelier inter-générationnel avec Sarah. Rapprocher les générations par la transmission d’histoires de vie et par le jeu.

Bar à thé à prix libre.

Inscription appréciée auprès de Sarah au 06 30 45 53 47

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ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me

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English :

Intergenerational workshop with Sarah. Bringing generations together through the transmission of life stories and games.

Free tea bar.

Please register with Sarah on 06 30 45 53 47

L’événement Atelier-Jeu La Frise du Temps Esparros a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65