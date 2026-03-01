Atelier-Jeu La Frise du Temps ESPARROS Esparros
Atelier-Jeu La Frise du Temps ESPARROS Esparros dimanche 22 mars 2026.
Atelier-Jeu La Frise du Temps
ESPARROS A la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Atelier inter-générationnel avec Sarah. Rapprocher les générations par la transmission d’histoires de vie et par le jeu.
Bar à thé à prix libre.
Inscription appréciée auprès de Sarah au 06 30 45 53 47
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ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me
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English :
Intergenerational workshop with Sarah. Bringing generations together through the transmission of life stories and games.
Free tea bar.
Please register with Sarah on 06 30 45 53 47
L’événement Atelier-Jeu La Frise du Temps Esparros a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65