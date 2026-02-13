Atelier-jeu : programmation et codage, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Atelier-jeu : programmation et codage, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice jeudi 19 février 2026.
Atelier-jeu : programmation et codage Jeudi 19 février, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Dès 6 ans. Sur inscription, 12 places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00
Apprendre à créer en s’amusant.
A travers des jeux, des défis ludiques et des outils adaptés, venez découvrir les bases du codage et de la programmation.
Pas besoin d’être un expert ! Viens partager un moment de découverte où l’on apprend en expérimentant.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/mediathequebsm73/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/507799 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médiathèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Horaires Ludothèque
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 11h00
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Apprendre à créer en s’amusant. A travers des jeux, des défis ludiques et des outils adaptés, venez découvrir les bases du codage et de la programmation. Jeux Codage
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice