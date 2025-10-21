Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac Place Saint-Thyrse Châteauponsac

Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac Place Saint-Thyrse Châteauponsac mardi 21 octobre 2025.

Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28

Viens découvrir les ancêtres des objets d’aujourd’hui avec René Trouvetout au musée de Châteauponsac ! Trouve une ancienne poussette, un appareil photo ancien ou ce qui existait avant le stylo-bille et le tracteur. En plus de ce petit jeu, découvre la poterie lors de l’atelier pour réaliser une lampe ancienne. Un superbe après-midi jeu pour les enfants de 5 à 12 ans lors des vacances de la Toussaint ! Inscription obligatoire. .

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

English : Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac

German : Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac

Italiano :

Espanol : Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac

L’événement Atelier-jeu Recherche au Musée de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Pays du Haut Limousin