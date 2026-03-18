Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance Maison du Département des Solidarités Bazas

Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance

Maison du Département des Solidarités 14 avenue de la République Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Un moment calme et complice entre parents et enfants, pour jouer, échanger et partager des rires avec les équipes de la PMI. .

Maison du Département des Solidarités 14 avenue de la République Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18

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English : Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance

L’événement Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance Bazas a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud