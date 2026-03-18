Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance Maison du Département des Solidarités Bazas
Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance Maison du Département des Solidarités Bazas jeudi 19 mars 2026.
Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance
Maison du Département des Solidarités 14 avenue de la République Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Un moment calme et complice entre parents et enfants, pour jouer, échanger et partager des rires avec les équipes de la PMI. .
Maison du Département des Solidarités 14 avenue de la République Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18
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English : Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance
L’événement Atelier jeu Semaine nationale de la petite enfance Bazas a été mis à jour le 2026-03-12 par La Gironde du Sud