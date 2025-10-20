Atelier jeune architecte Façade 1900 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier jeune architecte Façade 1900 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan lundi 20 octobre 2025.

Atelier jeune architecte Façade 1900

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Après une présentation des principales caractéristiques de l’architecture balnéaire des années 1900, les enfants doivent concevoir la maquette d’une façade avec un luxe de détails. Chalets, cottages et castels seront à l’honneur !

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

After a presentation of the main features of seaside architecture in the 1900s, children will be asked to design a model of a facade with a wealth of detail. Chalets, cottages and castles will be in the spotlight!

German :

Nach einer Einführung in die wichtigsten Merkmale der Bäderarchitektur um 1900 müssen die Kinder ein Modell einer Fassade mit vielen Details entwerfen. Chalets, Cottages und Kastelle werden die Ehre haben!

Italiano :

Dopo una presentazione delle principali caratteristiche dell’architettura balneare del ‘900, i bambini dovranno progettare un modello di facciata ricco di dettagli. Chalet, cottage e castelli saranno sotto i riflettori!

Espanol :

Tras una presentación de las principales características de la arquitectura costera de la década de 1900, los niños tendrán que diseñar la maqueta de una fachada con todo lujo de detalles. Chalets, casas de campo y castillos serán los protagonistas

L’événement Atelier jeune architecte Façade 1900 Royan a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Royan