Atelier jeune architecte Manoirs et maisons hantées rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
À l’approche de la fête d’Halloween, les architectes en herbe doivent concevoir la maquette d’une maison hantée en s’inspirant d’exemples emblématiques de la pop culture. Frissons garantis !
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
In the run-up to Halloween, budding architects have to design a model of a haunted house, inspired by iconic examples from pop culture. Chills guaranteed!
German :
Wenn Halloween vor der Tür steht, müssen angehende Architekten ein Modell eines Spukhauses entwerfen und sich dabei an Vorbildern aus der Popkultur orientieren. Gänsehaut garantiert!
Italiano :
In vista di Halloween, gli architetti in erba devono progettare un modello di casa stregata ispirato a esempi iconici della cultura pop. Brividi garantiti!
Espanol :
En vísperas de Halloween, los arquitectos en ciernes tienen que diseñar una maqueta de una casa encantada inspirada en ejemplos icónicos de la cultura pop. ¡Escalofríos garantizados!
