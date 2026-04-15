Atelier jeune designer Mobilier Charlotte Perriand rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Atelier jeune designer Mobilier Charlotte Perriand

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

À travers une présentation de l’architecte et designer Charlotte Perriand, les enfants découvrent son parcours et ses principales réalisations.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through a presentation of the architect and designer Charlotte Perriand, children discover her career and major achievements.

L’événement Atelier jeune designer Mobilier Charlotte Perriand Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan