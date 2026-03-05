Atelier jeune designer Mobilier Jean Prouvé rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier jeune designer Mobilier Jean Prouvé

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 EUR

Date :

2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Figure emblématique du design et de l’architecture du XXe siècle, Jean Prouvé a conçu une grande variété de meubles qui serviront de modèles aux designers en herbe qui participeront à cet atelier.

+33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

An emblematic figure of 20th-century design and architecture, Jean Prouvé designed a wide variety of furniture that will serve as models for the budding designers taking part in this workshop.

