Atelier jeune peintre Merveilles des mondes anciens CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier jeune peintre Merveilles des mondes anciens

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Après une présentation des sept merveilles du monde antique, les enfants dessineront leur monument préféré. La mise en couleur de leur dessin sera l’occasion de se familiariser avec la technique de l’aquarelle.

English :

After a presentation of the seven wonders of the ancient world, children will draw their favorite monument. The coloring of their drawing will be an opportunity to familiarize themselves with the watercolor technique.

