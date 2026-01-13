Atelier jeune peintre Merveilles des mondes modernes CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier jeune peintre Merveilles des mondes modernes

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-16 14:30:00

Depuis l’avènement des Temps Modernes, de brillantes civilisations ont imaginé des monuments exceptionnels que les enfants découvriront au cours d’une visite de l’exposition Architecture et brique LEGO® .

English :

Since the dawn of modern times, brilliant civilizations have designed exceptional monuments, which children will discover during a visit to the Architecture and LEGO® bricks exhibition.

