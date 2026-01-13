Atelier jeune peintre Monuments antiques CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier jeune peintre Monuments antiques

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Les civilisations anciennes ont conçu des monuments remarquables qui ont traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous. Les enfants pourront en découvrir une sélection et mettre en couleur le bâtiment de leur choix.

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ancient civilizations designed remarkable monuments that have survived the centuries to come down to us. Children can discover a selection of them and color the building of their choice.

L’événement Atelier jeune peintre Monuments antiques Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan