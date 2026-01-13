Atelier jeune peintre Monuments de cartes postales CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier jeune peintre Monuments de cartes postales

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Dans le cadre de cet atelier, les enfants sont invités à mettre en couleur une carte postale illustrant l’un des monuments présentés dans le cadre de l’exposition Architectures et briques LEGO®, Voyage au cœur des monuments .

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this workshop, children are invited to color a postcard illustrating one of the monuments featured in the exhibition Architectures et briques LEGO®, Voyage au c?ur des monuments .

L’événement Atelier jeune peintre Monuments de cartes postales Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan