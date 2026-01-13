Atelier jeune peintre Monuments de cartes postales CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : 2026-02-23
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Dans le cadre de cet atelier, les enfants sont invités à mettre en couleur une carte postale illustrant l’un des monuments présentés dans le cadre de l’exposition Architectures et briques LEGO®, Voyage au cœur des monuments .
In this workshop, children are invited to color a postcard illustrating one of the monuments featured in the exhibition Architectures et briques LEGO®, Voyage au c?ur des monuments .
L’événement Atelier jeune peintre Monuments de cartes postales Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan