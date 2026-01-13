Atelier jeune peintre Monuments parisiens CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
lundi 16 février 2026.
Atelier jeune peintre Monuments parisiens
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
2026-02-16 10:30:00
2026-02-16
Les monuments de la capitale française sont mondialement connus et font partie des sites touristiques les plus visités. Après une initiation à la technique de l’aquarelle, les enfants mettent en couleur un panorama des monuments parisiens.
+33 5 46 39 58 36
English :
The monuments of the French capital are world-famous and among the most visited tourist sites. After an introduction to the watercolor technique, children paint a panorama of Parisian monuments.
L’événement Atelier jeune peintre Monuments parisiens Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan