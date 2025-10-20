Atelier jeune peintre Portraits d’architectes du XIXe siècle CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
Atelier jeune peintre Portraits d’architectes du XIXe siècle
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Après une présentation de quelques grands noms de l’architecture du XIXe siècle, les enfants s’initient à l’art du portrait en réalisant le portrait d’Eugène Viollet-le-Duc, Paul Abadie ou Gaston Redon, l’auteur du Grand Casino de Royan achevé en 1895.
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
After an introduction to some of the great names of 19th-century architecture, children are introduced to the art of portraiture by creating a portrait of Eugène Viollet-le-Duc, Paul Abadie or Gaston Redon, the designer of the Grand Casino de Royan, completed in 1895.
Nach einer Vorstellung einiger großer Namen der Architektur des 19. Jahrhunderts werden die Kinder in die Kunst der Porträtmalerei eingeführt, indem sie ein Porträt von Eugène Viollet-le-Duc, Paul Abadie oder Gaston Redon, dem Autor des 1895 fertiggestellten Grand Casino de Royan, anfertigen.
Dopo un’introduzione ad alcuni grandi nomi dell’architettura del XIX secolo, i bambini potranno imparare l’arte del ritratto creando un ritratto di Eugène Viollet-le-Duc, Paul Abadie o Gaston Redon, che progettò il Grand Casino de Royan, completato nel 1895.
Tras una introducción a algunos de los grandes nombres de la arquitectura del siglo XIX, los niños pueden aprender el arte del retrato creando un retrato de Eugène Viollet-le-Duc, Paul Abadie o Gaston Redon, que diseñó el Gran Casino de Royan, terminado en 1895.
