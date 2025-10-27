Atelier jeune peintre Portraits d’architectes du XXe siècle rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 EUR

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Après une présentation de quelques grands noms de l’architecture du XXe siècle, les enfants s’initient à l’art du portrait en réalisant le portrait de Le Corbusier ou Claude Ferret, l’architecte et urbaniste en chef de la reconstruction de Royan.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

After an introduction to some of the great names of 20th-century architecture, children are introduced to the art of portraiture by creating a portrait of Le Corbusier or Claude Ferret, the chief architect and town planner for the reconstruction of Royan.

German :

Nach einer Vorstellung einiger großer Namen der Architektur des 20. Jahrhunderts werden die Kinder in die Kunst der Porträtmalerei eingeführt, indem sie ein Porträt von Le Corbusier oder Claude Ferret, dem Architekten und leitenden Stadtplaner des Wiederaufbaus von Royan, anfertigen.

Italiano :

Dopo un’introduzione ad alcuni grandi nomi dell’architettura del XX secolo, i bambini potranno cimentarsi nell’arte del ritratto creando un ritratto di Le Corbusier o di Claude Ferret, l’architetto e urbanista capo della ricostruzione di Royan.

Espanol :

Después de una introducción a algunos de los grandes nombres de la arquitectura del siglo XX, los niños pueden probar el arte del retrato creando un retrato de Le Corbusier o Claude Ferret, el arquitecto jefe y urbanista detrás de la reconstrucción de Royan.

