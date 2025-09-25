Atelier jeune public A la pêche, les pieds dans l’eau

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Fabriquer des cannes et des lignes comme autrefois, comprendre la rivière, connaître les poissons et tenter de les capturer, les pieds dans l’eau… Une activité ludique pour toute la famille où la nature risque de vous surprendre.

L’atelier sera précédée d’un court-métrage d’animation Le moine et le poisson (réal. Michael Dudok de Vit) et d’une introduction sur le lien entre les moines cisterciens et la pêche.

Bottes en plastique et vêtements de rechange à prévoir.

En partenariat avec la Maison de l’Eau et la Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées.

– Dès 8 ans.

– Durée 3h

– enfant 2 € adulte 5 €

– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

Make rods and lines like in the old days, understand the river, get to know the fish and try to catch them with your feet in the water? A fun activity for the whole family, where nature may surprise you.

The workshop will be preceded by an animated short film « The Monk and the Fish » (directed by Michael Dudok de Vit) and an introduction to the link between Cistercian monks and fishing.

Please bring plastic boots and a change of clothes.

In partnership with the Maison de l’Eau and the Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées.

– Ages 8 and up.

– Duration: 3 hrs

– children 2 ? adults 5 ?

– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Stellen Sie Ruten und Angeln wie früher her, verstehen Sie den Fluss, lernen Sie die Fische kennen und versuchen Sie, sie mit den Füßen im Wasser zu fangen? Eine spielerische Aktivität für die ganze Familie, bei der die Natur Sie überraschen wird.

Vor dem Workshop wird der animierte Kurzfilm « Der Mönch und der Fisch » (Regie: Michael Dudok de Vit) gezeigt und eine Einführung in die Verbindung zwischen den Zisterziensermönchen und dem Angeln gegeben.

Plastikstiefel und Ersatzkleidung sind mitzubringen.

In Zusammenarbeit mit dem Maison de l’Eau und dem Fischereiverband der Hautes-Pyrénées.

– Ab 8 Jahren.

– Dauer: 3 Std

– kind 2 ? Erwachsener 5 ?

– Reservierung erforderlich: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

Costruire canne e lenze come ai vecchi tempi, capire il fiume, conoscere i pesci e cercare di catturarli con i piedi nell’acqua? È un’attività divertente per tutta la famiglia, in cui la natura potrebbe sorprendervi.

Il laboratorio sarà preceduto da un cortometraggio animato « Il monaco e il pesce » (diretto da Michael Dudok de Vit) e da un’introduzione al legame tra i monaci cistercensi e la pesca.

Si prega di portare stivali di plastica e un cambio di vestiti.

In collaborazione con la Maison de l’Eau e la Federazione della pesca degli Hautes-Pyrénées.

– Per bambini a partire dagli 8 anni.

– Durata: 3 ore

– bambini 2 ? adulti 5 ?

– Prenotazione obbligatoria: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

Hacer cañas y sedales como antaño, entender el río, conocer a los peces e intentar pescarlos con los pies en el agua.. Es una actividad divertida para toda la familia, en la que la naturaleza puede sorprenderte.

El taller irá precedido de un cortometraje de animación « El monje y el pez » (dirigido por Michael Dudok de Vit) y de una introducción al vínculo entre los monjes cistercienses y la pesca.

Por favor, traiga botas de plástico y una muda de ropa.

En colaboración con la Maison de l’Eau y la Federación de Pesca de los Altos Pirineos.

– Para niños a partir de 8 años.

– Duración: 3 horas

– niños 2€ adultos 5

– Imprescindible reservar: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

