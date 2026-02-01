Atelier jeune public à la Villa Noailles (Enfants de 3 à 6 ans) Montée Noailles Hyères

Atelier jeune public à la Villa Noailles (Enfants de 3 à 6 ans)

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20

La Villa Noailles vous invite à un atelier d’architecture dédié au jeune public !

.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Children’s workshop at Villa Noailles (ages 3 to 6)

Villa Noailles invites you to an architecture workshop for young people!

L’événement Atelier jeune public à la Villa Noailles (Enfants de 3 à 6 ans) Hyères a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée